«Мемфис» интересуется Пангосом. ЦСКА наблюдает за ситуацией

Разыгрывающий Кевин Пангос всё ещё рассчитывает подписать контракт с клубом НБА, однако баскетболист пока не смог договориться о гарантированном контракте, об этом сообщил инсайдер Маттео Андреани.
Отмечается, что к канадцу проявляет интерес «Мемфис Гриззлис». При этом ЦСКА и белградский «Партизан» продолжают внимательно следить за ситуацией игрока и могут побороться за Кевина при возможности.
В Евролиге-2020/2021 Пангос набирал 13,5 очка и 6,7 передачи в среднем за игру. Разыгрывающий попал в символическую пятёрку турнира. Ранее в СМИ появлялась информация, что канадец отклонил выгодное предложение санкт-петербургского клуба и намерен получить контракт в НБА. Ранее сообщалось, что Пангос согласовал двухлетний контракт с ЦСКА, включающий в себя опцию ухода в НБА до 15 сентября 2021 года.
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