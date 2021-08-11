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Айзея Томас может перейти в «Лейкерс»

Айзея Томас может перейти в «Лейкерс»
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«Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривают возможность подписания опытного разыгрывающего Айзейи Томаса, сообщил инсайдер Марк Штейн в своём «твиттере».

Томас уже выступал за «Лейкерс» в сезоне 2017/2018. Айзейя пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провел 10 дней за «Нтю-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трехочковых 25%.

Интерес к 32-летнему защитнику также проявлял «Бостон Селтикс».

Разыгрывающий в феврале принимал участие в квалификации Кубка Америки за сборную США в надежде заявить о себе и получить новый шанс в лиге.

В завершившемся сезоне «Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4).

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