41-летний ветеран НБА получил новый контракт и проведёт 19-й сезон в лиге

41-летний тяжелый форвард Юдонис Хаслем подписал новый контракт «Майами Хит». Стороны договорились о новом однолетнем контракте на 2,6 млн долларов, об этом сообщил инсайдер The Athletic Шэмс Чарания в своём «твиттере». Для хаслема это будет 19 сезон в НБА и составе команды из Флориды.

Хаслем завоевал с командой три чемпионских титула. Показатели форварда за карьеру – 7,6 очка и 6,7 подбора в среднем за встречу.

В прошлом сезоне Хаслем провёл один матч, набрав 4 очка и 1 подбор. Хаслем был удалён через три минуты после своего появления на площадке за перепалку с Дуайтом Ховардом.

Ранее состав «Майами» пополнили опытные баскетболисты Кайл Лоури и Пи Джей Такер. Клуб из Флориды также переподписал контракты с лёгким форвардом Данканом Робинсоном и Дуэйном Дэдмоном, звёздный атакующий защитник Джимми Батлер получил максимальное продление контракта на $ 187 млн за четыре года.