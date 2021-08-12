Бекки Хэммон высказалась о том, что постоянно не получает пост главного тренера в НБА

Ассистент главного тренера «Сан-Антонио Спёрз» Бекки Хэммон поделилась мнением о своём возможном назначении на пост главного тренера клуба НБА.



«Я не хочу быть главным тренером, назначенным для галочки. Это худшее, что можно для меня сделать. Назначьте меня за мои умения и навыки, за человеческие качества. Назначьте меня за эти вещи. В НБА всего 30 мест, так что получить одно из них очень трудно. Когда я говорю о 30 местаз, это не значит, что они все доступны. На самом деле их три или четыре, и получить какое-то из них очень непросто.



»Портленд"? Я не могу говорить за другие организации в лиге, но могу сказать, что они задавали правильные вопросы, связанные с баскетболом. Когда вы делаете выбор из последних кандидатов, то берёте человека, который лучше всего подходит для данной работы, лучше всего подходит организации", — цитирует Хэммон CNBC.