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Алексей Швед подписал контракт с ЦСКА

Алексей Швед подписал контракт с ЦСКА
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Защитник Алексей Швед, который ранее выступал за «Химки», подписал контракт с московским ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение подписано по схеме «1+1».

Контракт с ЦСКА вступил в силу после выполнения всех формальностей, связанных с выходом Шведа из соглашения с подмосковными «Химками».

Алексей прошлым летом подписал трёхлетний контракт с «Химками». Игрок решил покинуть команду, поскольку «Химки» пропустят следующий сезон Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансовых гарантий. У Шведа в межсезонье-2021 были предложения от двух клубов из чемпионата Китая. Защитник отклонил их, не желая покидать Россию из-за жены и детей. Регулярный чемпионат Евролиги-2020/2021 Швед завершил на первом месте по среднему количеству набранных очков и результативных передач. В 23 матчах Алексей набирал 19,8 очка и 7,7 ассиста.

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