Алексей Швед прокомментировал переход в ЦСКА
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Защитник Алексей Швед поделился мнением о подписании контракта с ЦСКА.
«Очень рад вернуться домой, в сильнейший клуб Европы. Надеюсь, вместе покажем максимальные результаты. Будем над этим усердно работать. С нетерпением жду начала сезона, хочу скорее снова выйти на паркет в цветах ЦСКА», — приводит слова Шведа официальный сайт ЦСКА.
Минувший сезон в составе «Химок» Алексей завершил в качестве лидера Евролиги по результативности (19,8), передачам (7,7), количеству трёхочковых попаданий (3,1) и игровому времени (32,5), а также стал вторым по рейтингу полезности (19,7) и седьмым по перехватам (1,3). В Единой лиге ВТБ его основные показатели ещё выше – 23,3 очка и 8,0 передачи, первое и второе места в турнире соответственно.
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