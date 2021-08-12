В ЦСКА объяснили подписание Алексея Шведа

Президент ЦСКА Андрей Ватутин и главный тренер Димитрис Итудис высказались о подписании контракта с защитником Алексеем Шведом.

«Возвращение в ЦСКА Алексея Шведа, знаковой для российского баскетбола фигуры, наверняка разделит наших болельщиков и любителей баскетбола на два лагеря. Полагаю, в первую очередь стоит задать вопрос самим себе: интересно ли нам посмотреть на лучшего игрока нашей страны последних лет в составе команды, которая борется за титул чемпиона Евролиги? Безусловно, да. Есть ли сомнения в том, что столь яркий, индивидуально сильный баскетболист может стать частью игровой системы Итудиса, принять правила клуба? Ответ на этот вопрос дадут только жизнь и игра, будущее представляется невероятно интересным. Мы получили шанс сделать ЦСКА сильнее, а Алексей бросил вызов самому себе. Этой ситуацией просто нельзя не воспользоваться. Мы много обсуждали этот переход с Итудисом, Димитрис не раз говорил с Алексеем, я постоянно общался с игроком. С самого начала переговоров Швед проявлял огромное желание перейти в ЦСКА, быть частью команды, вернуться, чтобы выигрывать, убедил нас своей искренностью и уверенностью.

Давно и очень хорошо лично знаю Алексея, поэтому уверен, что всё задуманное получится. В ЦСКА его роль будет иной, иным будет игровое время. Мы видим в нём баскетболиста, который не только в одиночку решает эпизоды, но и по максимуму заигрывает партнёров, работает на команду. Нам всегда хотелось, чтобы лучшие российские игроки выступали за ЦСКА, но в реальности это невозможно, это конкурентный рынок. Трудно упрекнуть Алексея в том, что много лет назад после НБА он выбрал лучшее предложение другого клуба. Сейчас наш воспитанник возвращается домой – напоминаю – в статусе лучшего снайпера Евролиги. И мы говорим: добро пожаловать! В заключение хочу поблагодарить давних партнёров спорта и баскетбола — компанию USM-Holding — за содействие в переходе Алексея Шведа в ЦСКА», — приводит слова Ватутина официальный сайт ЦСКА.

«Мы уже несколько раз разговаривали с Алексеем. Он обладает большой мотивацией и желанием оказаться в нашей команде, помочь завоевать больше титулов и показывать хороший баскетбол. Алексей с очевидным уважением относится к ЦСКА как организации. Он понимает, что значит работать в ЦСКА вместе с нашими важными игроками, которые принесли клубу много титулов, которые играют здесь много лет. Он готов прибавить свои умения к командному уравнению, чтобы работать над достижением общей цели. Мы приветствуем Алексея, желаем ему здоровья и успехов вместе с нашей командой», — сказал Итудис.