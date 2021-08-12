Тимма рассказал американским СМИ об отношениях с Седоковой

Форвард сборной Латвии и экс-игрок «Химок» Янис Тимма рассказал о своих отношениях с женой, певицей Анной Седоковой.
«Анна — певица, и я горжусь её сумасшедшим подходом к работе. То, насколько она профессиональна — я даже иногда учусь у неё этому. Самое главное, мы как бы вдохновляем друг друга на то, чтобы стать лучше.
Иногда она находится в концертном туре, а я на выезде на игре. Это жизнь. Если вы хотите что-то сделать, чтобы вы могли помнить об этом через 50 лет, тогда вам нужно это сделать. Вам нужно чем-то пожертвовать. Вот почему я еду в Майами, совмещая увлечения семьёй и баскетболом. Это две самые важные вещи», — приводит слова Тиммы Orlando Sentinel.
Янис и Анна поженились 6 сентября 2020 года, но решили не афишировать это событие и рассказали о нём лишь через несколько недель. Торжество прошло в Барвихе. На празднике присутствовали дети Седоковой от предыдущих браков и фотограф. Родителей молодожёнов на банкете не было.
Об отношениях Седоковой и Тиммы стало известно в 2019 году. Ради новой возлюбленной баскетболист сборной Латвии оставил семью. До отношений с Тиммой Седокова состояла в браке с экс-футболистом киевского «Динамо» и сборной Беларуси Валентином Белькевичем, от которого у неё родилась дочь. Кроме того, у неё есть дочь от второго брака с Максимом Чернявским и сын от бизнесмена Артёма Комарова.
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