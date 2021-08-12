Владимир Гомельский отреагировал на переход Алексея Шведа в ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский прокомментировал переход разыгрывающего Алексея Шведа в ЦСКА.

«Возраст Алексея близок к критическому. Нормальный выход из положения. Отыграет сезон на высоком уровне, получит возможность продления контракта. Ключевое значение будет иметь уровень игры Шведа и его желание помочь команде.

Почему был подписан контракт со Шведом, а не с качественным исполнителем в летних лагерях НБА? Исполнителя такого уровня, как Швед, в летних лагерях можно было и не найти. Так что менеджмент ЦСКА подтвердил свой профессионализм — подписал отличного атакующего защитника и не дал подписать его кому-то из соперников», — написал Гомельский на своём сайте.

Напомним, Швед заключил контракт по схеме «1+1».



Контракт с ЦСКА вступил в силу после выполнения всех формальностей, связанных с выходом Шведа из соглашения с подмосковными «Химками».