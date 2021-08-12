Янис Тимма: у меня никогда в жизни не было возможности стать свободным агентом

Форвард сборной Латвии и экс-игрок «Химок» Янис Тимма рассказал о подготовке к предстоящему сезону Летней лиги НБА.

«Это первый год, когда у меня нет команды. Честно говоря, у меня никогда в жизни не было возможности стать свободным агентом. У меня всегда были двух- или трёхлетние контракты в Европе со сроками и условиями выкупа. Я всегда торопился подписать соглашение.



В этом году я действую иначе. Я готовлюсь к Летней лиге, готовлюсь к играм здесь и не хочу думать о других вещах. Приглашение от «Орландо» пришло примерно месяц назад, я был в Майами и готовился. В этом была моя цель», — приводит слова Тиммы Orlando Sentinel.

Тимма был выбран «Мемфис Гриззлис» на драфте 2013 года под общим 60-м номером. Спустя два года «Мемфис» передал права на игрока «Орландо Мэджик».



Янис покинул «Химки» во второй половине сезона-2020/2021. Для Тиммы участие в этой Летней лиге станет дебютным. В прошлом сезоне Евролиги форвард сыграл в 16 матчах в составе «Химок», набирая в среднем 7,1 очка и 2,8 подбора за 24,9 минуты при точности 40,7% двухочковых и 35% трёхочковых бросков.