Майкл Джордан: я проклят. Всё время говорю это своей жене

Легенда НБА Майкл Джордан признался, что и в настоящее время игровая карьера накладывает заметный отпечаток на его повседневную жизнь.



«После завершения игровой карьеры многие мои заботы спровоцированы именно духом соревнований. Я был отличным игроком и каждый день чувствовал потребность быть ещё лучше своего соперника. На всё в жизни я смотрю оценивающим взглядом. Я проклят. Всё время говорю это своей жене. Я имею в виду, что мне трудно на что-то смотреть или участвовать в чём-либо, если это лишено духа борьбы, если это не соревнования. Сейчас моя главная задача — постараться успокоиться. По этой причине я так часто хожу на рыбалку», — приводит слова Джордана Archysport.

Ранее Джордан назвал самый сложный из шести своих чемпионских титулов в НБА.