Россиянка стала лучшим игроком под номером 28 в истории женской НБА
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Олимпийская чемпионка, россиянка Елена Баранова признана лучшим игроком в истории женской НБА, выступавшим под 28-м номером. Рейтинг лучших баскетболисток в истории женской Национальной баскетбольной ассоциации был составлен US ESPN.
Баранова стала первой европейкой, попавшей в женскую НБА, где участвовала в Матче звёзд — 2001. С 1997 по 2005 годы она выступала за «Юту Старз», «Майами Сол» и «Нью-Йорк Либерти» и в среднем за матч набирала 10,1 очка и совершала 6,4 подбора.
На счету Елены золотые медали Олимпийских игр 1992 года, титул чемпионки Европы 1991 и 2003 годов, звание MVP чемпионата мира—1998 и победа в Евролиге.
Ранее стало известно, что сборная Россия резко опустилась в новом рейтинге силы сборных.
Новость по темеРоссия резко опустилась в новом рейтинге силы сборных
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