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«Я никогда не делал этого раньше». Леброн показал новое упражнение на тренировке

«Я никогда не делал этого раньше». Леброн показал новое упражнение на тренировке
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, продолжающий подготовку к новому сезону, продемонстрировал новое упражнение, которое выполнил во время тренировки. Соответствующая видеозапись была размещена на странице overtime в «Твиттере».

«Я никогда не делал этого раньше», — подписано видео.

Леброн Джеймс показал новое упражнение на тренировке:

Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.

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