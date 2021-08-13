Появилась новая информация по Клэю Томпсону

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри рассказал о состоянии продолжающего восстановление после разрыва крестообразных связок и ахиллова сухожилия одноклубника Клэя Томпсона.
«Кевон Луни говорил, что Клэй уверен в себе, энергичен и находится в хорошем психологическом состоянии. Мы не собираемся постоянно напоминать ему, сколько времени прошло. Он и сам прекрасно понимает, какая работа ему предстоит, чтобы вернуться тем Клэем, которого мы все знаем и так любим.
Это Клэй и рассчитывает сделать, ведь он приложил много усилий. Здорово, что весь год он был здесь и поддерживал нас. Даже несмотря на то, что не играл! Как только мы возобновим тренировки, сможем помочь ему преодолеть все трудности, чтобы вернуться на площадку», — сказал Карри в интервью на ESPN.
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