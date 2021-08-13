Шакил О'Нил назвал город, в котором должна появиться новая команда НБА
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Член Зала славы Шакил О'Нил считает, что в ближайшие пять лет в Лас-Вегасе должна появиться команда НБА.
«Лас-Вегас стал больше, так что в городе есть потребность в команде НБА. Я не хочу говорить слишком многое под запись, но определённо склоняюсь именно к Лас-Вегасу… Вегас определённо может содержать клуб НБА. У нас есть фанаты, есть звёзды и спонсорские деньги. Надеюсь, что это произойдёт в ближайшие пять лет», — приводит слова Шакила О'Нила MSN.
В данный момент в НБА выступают 30 клубов — по 15 в Западной и Восточной конференциях.
Ранее сообщалось, что НБА планирует в ближайшем будущем увеличить количество команд-участниц. Наиболее вероятными кандидатами на присоединение к лиге считаются города Сиэтл и Лас-Вегас.
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