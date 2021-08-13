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Леброн Джеймс отреагировал на желание Айзеи Томаса вернуться в НБА

Леброн Джеймс отреагировал на желание Айзеи Томаса вернуться в НБА
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поддержал разыгрывающего Айзею Томаса, желающего вернуться в НБА.

«Да, сэр Килла! Продолжай в том же духе, великий!» — написал в своём «твиттере» Леброн Джеймс.

Ранее сообщалось, что Томас может продолжить карьеру именно в «Лос-Анджелес Лейкерс».

Томас уже выступал за «Лейкерс» в сезоне-2017/2018. Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нью-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%.

Интерес к 32-летнему защитнику также проявлял «Бостон Селтикс».

Разыгрывающий в феврале принимал участие в квалификации Кубка Америки за сборную США в надежде заявить о себе и получить новый шанс в лиге.

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