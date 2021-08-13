Инсайдер прояснил слухи о вражде между Лукой Дончичем и Кристапсом Порзингисом

Инсайдер Брэндон Робинсон опроверг слухи о вражде игроков «Даллас Маверикс» Луки Дончича и Кристапса Порзингиса.



«Звёзды «Далласа» Лука Дончич и Кристапс Порзингис на самом деле ладят, и слухи о том, что Кристапс завидует Дончичу, не соответствуют действительности. Они не злятся друг на друга. «Маверикс» не нужен второй скорер», — написал Брэндон Робинсон в своём «твиттере».



Ранее главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался насчёт совместимости Дончича и Порзингиса. По словам Кидда, Порзингис идеально подходит Луке.



Напомним, «Даллас» не смог выйти во второй раунд плей-офф НБА. Команда из Техаса уступила в первом раунде «Лос-Анджелес Клипперс», проиграв серию 3-4.



Кристапс ранее заключил новый контракт с «Далласом». Он подписал соглашение на пять лет на сумму в $ 158 млн.

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