Появилась новая информация по обмену Бена Симмонса

Инсайдер Кит Помпи сообщил, что обмен разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса должен состояться до начала сезона.



«Думаю, Бена обменяют. Судя по разговорам с людьми и информации от источников, это случится в предсезонный период. Возможно, сразу перед открытием тренировочного лагеря, во время лагеря. Может быть, прямо перед объявлением составов. Но все ждут, что обмен состоится. Так и будет», — приводит слова Помпи NBC Sports.



Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.

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