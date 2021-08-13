Эксперт назвал чемпиона НБА и MVP финала в следующем сезоне

Эксперт ESPN Джален Роуз поделился прогнозом на новый сезон НБА.



«У «Лос-Анджелес Лейкерс» появился Расселл, человек, который делал в среднем трипл-дабл по сезону. Он поможет им в регулярном чемпионате. Когда начнётся плей-офф и пойдут серии до четырёх побед, у «Лейкерс» будет возможность использовать пятерых членов Зала славы одновременно, за этим будет интересно понаблюдать. «Лейкерс» не так стары, чтобы не выиграть на Западе или даже не победить во всем чемпионате.



Проблема в том, что надо обыгрывать «Нетс». И если они и уступят им, то не из-за возраста. Это может произойти из-за того, что делают на паркете Кевин Дюрант, Джеймс Харден и Кайри Ирвинг. В финале должны встретиться «Нетс» и «Лейкерс». Дюрант станет MVP, а «Бруклин» возьмёт трофей», — цитирует Роуза Fadeaway World.