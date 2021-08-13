Тьерри Анри выступил с обращением к Яннису Адетокунбо

Легендарный нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри поздравил форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо с чемпионством по итогам минувшего сезона. Видеозапись с обращением Анри была размещена на странице «Милуоки Бакс» в «Твиттере».
«Привет, здоровяк. Я лишь хотел поздравить тебя и сказать «наконец-то». Я помню, как ты говорил мне, что однажды станешь чемпионом и сделаешь всё, что в твоих силах, чтобы добиться этой цели. Теперь ты это сделал. Я уверен, что ты прекрасно понимаешь: важно не то, как ты падаешь, а то, как ты встаёшь. Ты сделал это для своего города и своей команды. Тебе пытались помешать, но ты отлично справлялся. А теперь наслаждайся, скоро увидимся, чемпион», — сказал Анри.
«Это совершеннейшее безумие! Что-то невероятное. В детстве я хотел быть на него похожим. Мой отец тоже играл в футбол. Я так сильно хотел походить на него. Но потом я влюбился в баскетбол. Однако это видеосообщение так много для меня значит. Спасибо, Тьерри», — поблагодарил легендарного футболиста Яннис.
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