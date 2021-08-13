Эксперт назвал звезду, на которую «Голден Стэйт» должен обменять Дрэймонда Грина

Известный американский эксперт Крис Бруссард предположил, что «Голден Стэйт Уорриорз» следовало бы приобрести разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса и при этом включить в сделку по обмену форварда Дрэймонда Грина.



«Уорриорз» будут очень хороши в следующем сезоне, если добавят в состав Симмонса. Бен является более молодой версией Грина. Но играет лучше Дрэймонда. Будь я на месте «Уорриорз», я бы включил Дрэймонда в сделку по обмену — ведь нет никакого смысла иметь в составе и Грина, и Симмонса», – сказал Бруссард в эфире на First Things First.

Симмонс провалился в плей-офф-2021, где «Филадельфия» вылетела во втором раунде по итогам серии с «Атланта Хоукс». Бен отказывался бросать из-за дуги и реализовал худшие в истории 34,2% штрафных за постсезон.



Средние показатели Симмонса в регулярном чемпионате сезона-2020/2021 составили 14,3 очка, 7,2 подбора и 6,9 передачи за 32,3 минуты на площадке при точности с игры 56%. За следующий сезон австралиец заработает $ 33 млн. Контракт Симмонса рассчитан до 2025 года.