Джейк Пол обратился с посланием к Леброну Джеймсу

Известный YouTube-блогер Джейк Пол пригласил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса посетить свой бой, который он проведёт с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Поединок будет проходить по правилам бокса 29 августа в Огайо (США) — штате родились и Пол, и Леброн.
«Бой будет в Кливленде, и это так круто. Леброн, мой мальчик, приходи. Когда мне было 12, я часто смотрел, как ты играешь и платил немалые деньги за места в первых рядах. Поэтому мне кажется, что было бы правильно, если б ты тоже зарядил: «Джейк! Джейк!» Так что приезжай!» — приводит слова Пола TMZ.
Ранее Вудли говорил, что за бой с Джейком получит больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC, а также признавался, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды».
- 13 августа 2021
-
23:33
-
22:29
-
21:13
-
20:26
-
19:18
-
19:06
-
17:27
-
16:58
-
14:55
-
13:53
-
12:46
-
11:53
-
11:00
-
09:44
-
08:10
-
01:04
-
01:01
-
00:53
-
00:22
- 12 августа 2021
-
22:58
-
22:00
-
20:34
-
19:12
-
17:41
-
17:28
-
15:51
-
14:51
-
13:54
-
12:48
-
11:54
-
10:34
-
10:29
-
10:22
-
10:09
-
09:35