Джейк Пол обратился с посланием к Леброну Джеймсу

Известный YouTube-блогер Джейк Пол пригласил лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса посетить свой бой, который он проведёт с экс-чемпионом UFC Тайроном Вудли. Поединок будет проходить по правилам бокса 29 августа в Огайо (США) — штате родились и Пол, и Леброн.



«Бой будет в Кливленде, и это так круто. Леброн, мой мальчик, приходи. Когда мне было 12, я часто смотрел, как ты играешь и платил немалые деньги за места в первых рядах. Поэтому мне кажется, что было бы правильно, если б ты тоже зарядил: «Джейк! Джейк!» Так что приезжай!» — приводит слова Пола TMZ.



Ранее Вудли говорил, что за бой с Джейком получит больше, чем за поединки, которые он проводил в UFC, а также признавался, что рассчитывает на повторный бой с блогером, чтобы «ограбить банк дважды».

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