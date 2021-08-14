Баскетболисты сборной США получат урезанные выплаты за Олимпиаду по сравнению с другими

Баскетболисты сборной США получат урезанные выплаты за золотую медаль Олимпиады. Спортсменам из США положено денежное вознаграждение в размере $ 37 тыс. за золотую медаль Олимпийских игр. Американские спортсмены могут не выплачивать налог со своей поощрительной выплаты, если их доход составляет менее $ 1 млн в год. В случае с баскетбольной сборной США все игроки не попадают под это исключение. В итоге игроки сборной США получат только 61% от выплаты.
Напомним, 7 августа, сборная США в финале Олимпийских игр в Токио со счётом 87:82 обыграла национальную команду Франции. Таким образом, американцы в 16-й раз в истории стали олимпийскими чемпионами. Победа в Токио стала для них 4-й подряд. США взяли 16 из 20 возможных золотых медалей в баскетболе за всю историю проведения Олимпийских игр.
Единственное поражение на турнире сборная США потерпела в матче с национальной командой Франции в первом туре группового этапа Олимпиады в Токио — 83:76.
- 14 августа 2021
-
11:06
-
09:28
- 13 августа 2021
-
23:33
-
22:29
-
21:13
-
20:26
-
19:18
-
19:06
-
17:27
-
16:58
-
14:55
-
13:53
-
12:46
-
11:53
-
11:00
-
09:44
-
08:10
-
01:04
-
01:01
-
00:53
-
00:22
- 12 августа 2021
-
22:58
-
22:00
-
20:34
-
19:12
-
17:41
-
17:28
-
15:51
-
14:51
-
13:54
-
12:48
-
11:54
-
10:34
-
10:29
-
10:22