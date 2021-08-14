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Баскетболисты сборной США получат урезанные выплаты за Олимпиаду по сравнению с другими

Баскетболисты сборной США получат урезанные выплаты за Олимпиаду по сравнению с другими
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Баскетболисты сборной США получат урезанные выплаты за золотую медаль Олимпиады. Спортсменам из США положено денежное вознаграждение в размере $ 37 тыс. за золотую медаль Олимпийских игр. Американские спортсмены могут не выплачивать налог со своей поощрительной выплаты, если их доход составляет менее $ 1 млн в год. В случае с баскетбольной сборной США все игроки не попадают под это исключение. В итоге игроки сборной США получат только 61% от выплаты.

Напомним, 7 августа, сборная США в финале Олимпийских игр в Токио со счётом 87:82 обыграла национальную команду Франции. Таким образом, американцы в 16-й раз в истории стали олимпийскими чемпионами. Победа в Токио стала для них 4-й подряд. США взяли 16 из 20 возможных золотых медалей в баскетболе за всю историю проведения Олимпийских игр.

Единственное поражение на турнире сборная США потерпела в матче с национальной командой Франции в первом туре группового этапа Олимпиады в Токио — 83:76.

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