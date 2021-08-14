Стивен Эй Смит назвал лучшего игрока НБА

Известный телеведущий Стивен Эй Смит рассказал, почему он считает форварда «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта лучшим игроком НБА на данный момент.



«Почему Дюрант лучший в НБА? Он прибавил в защите, при том, что является одним из трёх лучших скореров в истории баскетбола. Этого достаточно?» — цитирует Стивен Эй Смита Fadeaway World.



В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. «Бруклин» проиграл «Милуоки Бакс» в полуфинале Восточной конференции (3-4).



Напомним, национальная команда США завоевала золотые медали в финале Олимпиады в Токио со счётом 87:82, обыграв соперников из Франции. В среднем за матч на турнире Дюрант набирал 20,7 очка, совершал 5,3 подбора и отдавал 3,7 передачи. В решающей встрече соревнований с французами Кевин записал на свой счёт 29 очков. Кевин Дюрант был признан самым ценным игроком баскетбольного турнира Олимпийских игр в Токио.