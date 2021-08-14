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Стив Керр назвал новое секретное оружие «Голден Стэйт»

Стив Керр назвал новое секретное оружие «Голден Стэйт»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о новом секретном оружии команды.

«Я не должен этого говорить, но у нас теперь есть секретное оружие. Я думаю, это будет очень интересный сезон. У нас теперь есть Неманья Бьелица. Раньше у нас не было «большого», который мог бы забивать трёхочковые броски после пик-н-попа. Ранее похожую роль у нас выполнял Марриз Спейтс. Дрэймонд Грин теперь может чаще играть центрового, это даст нам много новых интересных комбинаций», — цитирует Керра MSN.

Сербский тяжёлый форвард выступает в НБА с 2015 года. Минувший сезон Бьелица завершал в «Майами Хит», набирая 5,0 очка, 2,5 подбора и 1,8 передачи в среднем за матч. До этого Бьелица выступал за «Миннесоту Тимбервулвз» и «Сакраменто Кингз».

Сербский форвард был выбран во втором раунде драфта-2010.

Напомним, «Голден Стэйт» занял 8-е место в турнирной таблице в своей конференции в регулярном чемпионате НБА. Но пробиться в плей-офф команде так и не удалось. В плей-ин «Голден Стэйт» уступил прошлогоднему чемпиону НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Мемфис Гриззлис». При этом «Лейкерс» вылетели уже в первом раунде плей-офф.

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