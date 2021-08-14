Айзея Томас: мир хочет, чтобы я вернулся в «Бостон»

Разыгрывающий Айзея Томас прокомментировал своё возможное возвращение в «Бостон Селтикс».
«Небольшое обсуждение есть… Мир хочет, чтобы я вернулся в «Бостон», потому что так было бы правильно. Если такая возможность представится, знаю, что смогу помочь им, особенно молодым парням в лице Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума», — цитирует Томаса Clutch Points.
Айзея пропустил почти весь прошедший сезон. В апреле он провёл 10 дней за «Нюю-Орлеан Пеликанс», после чего клуб не стал продлевать соглашение. В составе «Пеликанс» Томас набирал в среднем 7,7 очка и 1,7 передачи за 16 минут, с реализацией трёхочковых 25%.
Интерес к 32-летнему защитнику также проявлял «Лос-Анджелес Лейкерс».
Разыгрывающий в феврале принимал участие в квалификации Кубка Америки за сборную США в надежде заявить о себе и получить новый шанс в лиге.
В завершившемся сезоне «Лейкерс» завершили выступление в плей-офф в шестом матче серии первого раунда с «Финикс Санз» (100:113, 2-4).
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