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Демар Дерозан назвал самый сложный момент при переходе в «Чикаго»

Демар Дерозан назвал самый сложный момент при переходе в «Чикаго»
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Атакующий защитник Демар Дерозана прокомментировал подписание контракта с «Чикаго Буллз».

«Мы играем в баскетбол. Вижу, как многие выступают с критикой, говорят о том, что кто-то подходит туда, кто-то сюда. Сами они, скорее всего, никогда и не играли. Иногда баскетболисты идут на площадку в парк. Ты попадаешь в одну команду с парнями, которых вообще даже и не знаешь. Но ты выходишь и играешь с ними.

Лично для меня важно, чтобы все были на одной волне, хотели побеждать, а дальше уже не столь принципиально, кто как вписывается и куда подходит. Потому что всё сложится именно так, как должно сложиться, заработает, потому что конечная цель — победы. Если подходить к вопросу с таким настроем, в процессе уже во всём разбираешься. Так образуется командная химия.

Самый сложный момент для меня при переходе в «Буллз» — необходимость снова адаптироваться к холодной погоде», — цитирует Дерозана Кей Си Джонс в своём «твиттере».

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