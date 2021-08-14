Легендарный тренер высмеял перешедшего в «Лейкерс» Кармело Энтони

Бывший главный тренер «Денвера» Джордж Карл высмеял слова форварда «Лейкерс» Кармело Энтони о желании завоевать чемпионский титул.



«Чемпионский титул — вот чего мне не хватает. Это не даёт мне покоя по ночам и мотивирует меня, потому что у меня до сих пор нет победы в чемпионате», — рассказал Энтони в одном из интервью.



Карл сделал ретвит этой записи и оставил свою реакцию.



«Наш тренерский штаб десять лет назад тоже не мог уснуть по ночам, когда объяснял важность командной игры и защиты!» — написал Карл в «Твиттере».



Напомним, этим летом Энтони подписал с «Лейкерс» годичный минимальный контракт. Кармело решил объединиться со своим близким другом Леброном Джеймсом и отказался от идеи возвращения в «Нью-Йорк Никс».



37-летний Энтони провёл последние два сезона в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом регулярном чемпионате 10-кратный участник Матча звёзд НБА набирал в среднем 13,4 очка и 3,1 подбора при 40,9% трёхочковых.