Легендарный тренер высмеял перешедшего в «Лейкерс» Кармело Энтони

Бывший главный тренер «Денвера» Джордж Карл высмеял слова форварда «Лейкерс» Кармело Энтони о желании завоевать чемпионский титул.
«Чемпионский титул — вот чего мне не хватает. Это не даёт мне покоя по ночам и мотивирует меня, потому что у меня до сих пор нет победы в чемпионате», — рассказал Энтони в одном из интервью.
Карл сделал ретвит этой записи и оставил свою реакцию.
«Наш тренерский штаб десять лет назад тоже не мог уснуть по ночам, когда объяснял важность командной игры и защиты!» — написал Карл в «Твиттере».
Напомним, этим летом Энтони подписал с «Лейкерс» годичный минимальный контракт. Кармело решил объединиться со своим близким другом Леброном Джеймсом и отказался от идеи возвращения в «Нью-Йорк Никс».
37-летний Энтони провёл последние два сезона в «Портленд Трэйл Блэйзерс». В прошлом регулярном чемпионате 10-кратный участник Матча звёзд НБА набирал в среднем 13,4 очка и 3,1 подбора при 40,9% трёхочковых.
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