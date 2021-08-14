Женская сборная России U19 дважды подряд проиграла на ЧМ, набрав 4 очка за четверть

Сборная России уступила национальной команде Канады в матче за 5-8-е места молодёжного чемпионата мира для девушек до 19 лет. Соревнования проходят в Венгрии. Счёт матча — 66:58 (15:11, 20:29, 15:4, 16:14) в пользу команды Канады.



В первых двух четвертях россиянки выглядели достойно, к большому перерыву ведя в счёте с разницей в пять очков. Однако, как и в матче четвертьфинала с Мали, в одной из четвертей российским спортсменкам удалось набрать всего четыре очка — на этот раз роковой оказалась третья десятиминутка. Итоговый счёт встречи — 66:58 в пользу Канады.



В полуфиналах турнира встретятся США и Венгрия, а также Австралия и Мали.



Канада — Россия — 66:58 (15:11, 20:29, 15:4, 16:14)

Канада: Дэй Уилсон (22 + 11 подборов).

Россия: Косу (13 + 11 подборов), Логинова (10), Кошечкина (7 + 6 передач), Савкович (7), Пашковская (6), Туманова (5), Эльберг (4)

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