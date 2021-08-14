Станислав Медведенко назвал топ-3 игрока в истории. В списке нет Леброна и Джордана

Двукратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Станислав Медведенко назвал трёх лучших украинских и мировых баскетболиста.



«Три лучших украинских баскетболиста всех времён? Тут всё просто. Это Окунский, Волков и Ткаченко или Белостенный.



Три лучших баскетболиста во всём мире? Чарльз Баркли, Мэджик Джонсон и Карим Абдул-Джаббар или Карл Мэлоун», — рассказал Медведенко в интервью YouTube-каналу «ПЕРЕГОВОРКА».

Медведенко выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс» с 2000 по 2006 год. Также он провёл один сезон в «Атланте Хоукс». С 2011 по 2013 год Медведенко входил в тренерский штаб сборной Украины по баскетболу.

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