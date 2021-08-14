Эксперт: у Леброна уже есть оправдание, если он не выиграет титул

Известный спортивный эксперт Крис Бруссард считает, что Леброн Джеймс может использовать свой возраст как оправдание, если ему не удастся выиграть ещё один чемпионский титул в карьере.



«Леброн Джеймс как Том Брэди. Благодаря возрасту у него уже есть оправдание, чтобы не выиграть ещё один титул. Леброну 37 лет, впереди его ждёт 19-й сезон в лиге. Если он не выиграет чемпионат, это будет объяснением», — сказал Бруссард в эфире программы First Things First.



«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.