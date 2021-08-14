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Эксперт: у Леброна уже есть оправдание, если он не выиграет титул

Эксперт: у Леброна уже есть оправдание, если он не выиграет титул
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Известный спортивный эксперт Крис Бруссард считает, что Леброн Джеймс может использовать свой возраст как оправдание, если ему не удастся выиграть ещё один чемпионский титул в карьере.

«Леброн Джеймс как Том Брэди. Благодаря возрасту у него уже есть оправдание, чтобы не выиграть ещё один титул. Леброну 37 лет, впереди его ждёт 19-й сезон в лиге. Если он не выиграет чемпионат, это будет объяснением», — сказал Бруссард в эфире программы First Things First.

«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.

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