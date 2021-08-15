Стефен Карри назвал топ-3 личности, с которыми он хотел бы сыграть в гольф

Баскетболист «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри назвал трёх человек, с которыми он хотел бы сыграть в гольф. В список вошли Тайгер Вудс, Джек Никлаус и бывший президент США Барак Обама.



«Барака всегда приглашают на игру в гольф. Он просто самый очаровательный человек в мире с точки зрения интеллекта и опыта. Я провёл с ним четыре часа на поле для гольфа, так что готов проводить с ним хоть каждый день недели.



Тайгер Вудс — само собой. Далее Джек Никлаус. Для меня это один из двух величайших игроков в гольф всех времён и народов. С точки зрения путешествий, техники гольфа и всего подобного никто не объяснит вам ничего лучше, чем эти два чувака.



По результатам игры мы с Бараком заберём деньги. Я очень конкурентоспособен. Я могу использовать мелкую моторику как в баскетболе, так и в гольфе. Сосредоточенность и психологическая стойкость помогли мне в баскетболе. Это самый унизительный вид спорта в мире, и что касается меня, я всё ещё готов играть, мне всего 33 года», — приводит слова Стефена Карри Essentially Sports.