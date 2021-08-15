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Принадлежащий ЦСКА Майк Джеймс набрал 63 очка за матч

Принадлежащий ЦСКА Майк Джеймс набрал 63 очка за матч
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Защитник «Бостон Селтикс» Пэйтон Притчард набрал 92 очка в матче полупрофессиональной лиги в Портленде. На его счету также 8 подборов и 3 передачи. Соперник Притчарда, защитник Майк Джеймс, права на которого принадлежат ЦСКА, также сыграл крайне результативно. Майк набрал 63 очка, совершил 7 подборов и сделал 6 результативных передач.

Ранее стало известно, что «Бруклин Нетс» не стали делать квалификационное предложение Майку Джеймсу. Теперь игрок станет неограниченно свободным агентом в НБА. У Майка действующий контракт с московским ЦСКА до 2023 года. В прошедшем регулярном чемпионате НБА Джеймс провёл за «Бруклин» 13 матчей. Игрок набирал 7,7 очка, 2,5 подбора и 4,2 передачи в среднем за игру. В плей-офф игровое время игрока сократилось почти в два раза. В матчах навылет игрок набирал в среднем 3,7 очка, 1,3 передачи и 1,8 подбора.

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