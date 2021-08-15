Владимир Гомельский высказал категоричное мнение по Алексею Шведу

Известный комментатор Владимир Гомельский высказался о новичке ЦСКА Алексее Шведе.



«Давайте я выскажу своё мнение по ситуации с Химками. В клубе перед началом прошлого сезона был собран очень сильный состав исполнителей. На всех позициях играли профессионалы. Кто-то с опытом игры в НБА, кто-то сделал себе имя в Европе. В атаке все эти игроки могут и умеют играть 1х1, или владеют точным броском. Монро, Жеребко, Эванс и даже Тимма с Карасевым хотели получать в атаке мяч, чтобы показать свои умения. Но мяча они не получали. Мяч был в руках у Шведа, а он либо атаковал сам, либо отдавал скидку в проходе. Очень эффектную скидку — прямо под ланк своему центру.



Остальные оставались вне игры. Напомню, что Швед не только занял первые места в Евролиге по результативности и количеству голевых передач, но и по количеству потерь в среднем за матч. У партнёров Шведа пропал интерес к игре. Неучастие в атаке отбивает желание играть с пользой для команды. В том, что случилось — вина тренера Куртинайтиса. Это он не смог наладить командную игру в нападении с такими классными исполнителями. В итоге ушли те, кто больше этого терпеть не мог. А дальше клуб развалился. Тут уж вина менеджмента и владельцев.



Мы (российский баскетбол) потеряли сильнейший клуб. Возможно, что потеряли его навсегда. Модельные показатели в баскетболе были введены ещё в конце 60-х годов прошлого века, когда баскетбол был гораздо медленнее и тактически беднее. Менялся баскетбол, менялись и модельные показатели по амплуа. Минимальное соотношение результативных передач к потерям для разыгрывающего игрока — 3 к 1. Не меньше, чем 3 ассисты на 1 потерю. И это не блажь тренеров. Этот показатель появился на основании огромного количества обработанной статистики. Разыгрывающего, который теряет мяч в каждой третьей передаче, нельзя выпускать на площадку, сколько бы очков он не набирал. В НБА к этому показателю относятся также строго. Эталоном считается игра Стоктона, а вот к игре Мэджика в первых двух его сезонах в «Лейкерс» были претензии именно из-за количества потерь.



Высказав всё это, я выражаю надежду на то, что Итудис найдёт правильное применение талантам Шведа, который поможет ЦСКА в наступающем сезоне», — написал Гомельский на своём официальном сайте.