Безумная реакция 11-летнего фана после селфи с Леброном. Ранее игрок трижды отказывал ему

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс посетил матч Летней лиги, в котором «Лейкерс» встречались с «Детройт Пистонс». Когда звёздный баскетболист покидал арену, то остановился рядом с мальчиком и позволил ему сделать совместное селфи.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в "Твиттере" NBA.

Впоследствии 11-летний парень признался, что Леброн трижды отказывал ему в автографе.

Леброн является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира-2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор, как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.