Снытина: буду писать ребятам, пока все не выйдут и мы не начнём строить новую Беларусь

Экс-капитан сборной Беларуси по баскетболу Екатерина Снытина рассказала, почему важно писать политзаключённым.
«До мая я писала где-то 5-7 писем в неделю. Сейчас мне в «Инстаграме» люди пишут: «Мой сын/друг/подруга в тюрьме, не могла ли бы ты им написать?» И тогда я уточняю у людей, встречаются ли они на свиданиях, и если да, то я пишу сообщение этому человеку, слова поддержки. Тогда я 100% знаю, что мои строки если не письмом, то словами дойдут до адресата.
Сейчас я вернулась в Турцию и возобновлю практику написания писем, потому что это трудное, но нужное задание и для самой себя, и для них особенно. Потому что надо обязательно поддерживать их и давать знать, что мы думаем о них, что мы боремся, что хоть жизнь и продолжается, но наша жизнь и их жизнь не будет как прежде до момента, пока они не выйдут.
Я, как и все, пишу Саше Ивулину, и ещё ни разу я не получила ответа. Но я вижу, что люди публикуют его ответы, и для меня это практически то же самое, если бы Саша ответил мне. Потому что в каждой строчке ты слышишь его скрипучий голос, его иронию.
Если моё письмо не доходит или ответ не приходит, я совершенно не расстраиваюсь, потому что я знаю, что моё письмо было одно из тысяч, которые долбят эту стену, чтобы туда пробиться.
Я обязательно продолжу писать ребятам, потому что на самом деле каждое письмо важно, каждый политзаключённый важен, и они должны знать, что не только их жизнь не будет прежней, но и наша, пока они не выйдут, пока все не будут свободны и мы не начнём строить вместе Новую Беларусь», – цитирует Снытину Фонд спортивной солидарности/BSSF в «Инстаграме».
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