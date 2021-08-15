Леброн Джеймс: волнуюсь, как будто это мой дебютный сезон

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что с нетерпением ждёт предстоящего сезона, который станет 19-м в его карьере.
«19-й сезон уже совсем близко. Я взволнован, как будто это мой первый сезон. Жду не дождусь, когда он начнётся», – написал Джеймс в «Инстаграме».
«Лейкерс» в сезоне-2019/2020 завоевали чемпионский титул, за которым последовало рекордно короткое для НБА межсезонье. 36-летний Джеймс во второй половине регулярного чемпионата надолго выбыл из строя из-за травмы голеностопа. После вылета от «Финикса» Джеймс заявил о моральной и физической истощённости.
Леброн Джеймс является двукратным олимпийским чемпионом (2008, 2012), а также бронзовым призёром Олимпиады-2004 и чемпионата мира — 2006. Всего за сборную США он провёл 68 матчей. Джеймс стал первым действующим игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, заработавшим $ 1 млрд. С тех пор как он был задрафтован в 2003 году, он заработал порядка $ 330 млн, получая официальный оклад, и около $ 700 млн в виде дохода от спонсорских соглашений, продажи различных товаров, а также за счёт медиа.
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