«Клипперс» обменяли Патрика Беверли и Рэджона Рондо, заметно разгрузив платёжную ведомость

«Лос-Анджелес Клипперс» обменял Патрика Беверли, Рэджона Рондо и Дэниела Отуру в «Мемфис Гриззлиз» на Эрика Бледсо, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».
Бледсо перешёл в «Мемфис» из «Нью-Орлеан Пеликанс» ранее в межсезонье в рамках сделки по разгрузке платёжной ведомости, по итогам которой состав «Гриззлиз» также пополнил центровой Стивен Адамс. У «Клипперс» было 16 игроков на полностью гарантированных контрактах, хотя в заявке на сезон допустимый максимум составляет 15. Сделка с «Мемфисом» сократила число баскетболистов «Лос-Анджелеса» с гарантированной зарплатой до 14.
Беверли ($ 14,32 млн), Рондо ($ 8,25 млн) и Отуру ($ 1,52 млн) в сумме получают больше Бледсо ($ 18,13 млн). «Лос-Анджелес» будет платить $ 95 млн налога на роскошь, до обмена эта сумма составляла $ 125 млн.
- 16 августа 2021
-
08:39
-
08:30
-
08:20
-
08:05
- 15 августа 2021
-
23:44
-
22:34
-
20:36
-
18:48
-
17:50
-
16:41
-
14:35
-
14:18
-
12:37
-
11:05
-
10:05
-
09:15
-
00:49
- 14 августа 2021
-
23:59
-
22:58
-
21:46
-
20:45
-
19:50
-
18:40
-
17:55
-
15:24
-
15:12
-
13:57
-
12:10
-
11:06
-
09:28
- 13 августа 2021
-
23:33
-
22:29
-
21:13
-
20:26
-
19:18