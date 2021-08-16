«Клипперс» обменяли Патрика Беверли и Рэджона Рондо, заметно разгрузив платёжную ведомость

«Лос-Анджелес Клипперс» обменял Патрика Беверли, Рэджона Рондо и Дэниела Отуру в «Мемфис Гриззлиз» на Эрика Бледсо, сообщает инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере».



Бледсо перешёл в «Мемфис» из «Нью-Орлеан Пеликанс» ранее в межсезонье в рамках сделки по разгрузке платёжной ведомости, по итогам которой состав «Гриззлиз» также пополнил центровой Стивен Адамс. У «Клипперс» было 16 игроков на полностью гарантированных контрактах, хотя в заявке на сезон допустимый максимум составляет 15. Сделка с «Мемфисом» сократила число баскетболистов «Лос-Анджелеса» с гарантированной зарплатой до 14.



Беверли ($ 14,32 млн), Рондо ($ 8,25 млн) и Отуру ($ 1,52 млн) в сумме получают больше Бледсо ($ 18,13 млн). «Лос-Анджелес» будет платить $ 95 млн налога на роскошь, до обмена эта сумма составляла $ 125 млн.