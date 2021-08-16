ЦСКА может провести громкий трансфер до конца межсезонья

Президент ЦСКА Андрей Ватутин высказался о ситуации с контрактом защитника Майка Джеймса и допустил возможность нового подписания на рынке НБА.
«Ставить Алексея Шведа с Майком Джеймсом на одну доску не совсем корректно. Каждый игрок — личность, все при этом разные по характерам. Насколько я знаю, Алексей в хороших отношениях с нашими ветеранами. В любом случае за атмосферу в раздевалке не волнуюсь. У нас отличный, сложившийся коллектив, множество опытных, авторитетных игроков. Команда состоялась, и новички, уверен, в неё органично впишутся. Удалось ли договориться с представителями Джеймса о расторжении контракта? Сейчас не хотелось бы публично обсуждать эту тему, будут новости — непременно их сообщим. С приходом Шведа трансферная кампания ЦСКА завершена? Мы можем заявить ещё одного игрока на оба турнира. Вероятно, впервые за много лет начнём подготовку к сезону неполным составом. Смотрим, что происходит на рынке НБА, там сейчас большое движение, поэтому не исключаю, что подписание ещё будет. Торопиться некуда, изучаем варианты», — приводит слова Ватутина «Спорт-экспресс».
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