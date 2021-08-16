В ЦСКА ответили на вопрос о самом диком слухе вокруг команды в межсезонье

Президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос о самом диком слухе вокруг команды в межсезонье и высказался о ситуации с защитником Габриэлем Лундбергом, который летом пытался трудоустроиться в НБА.

«Тяжело было удержать Иффе Лундберга, по которому проходила информация о желании летом найти себе клуб в НБА? Это действительно так, хотя, на мой взгляд, после одного классного сезона делать такой большой шаг рановато. Иффе можно понять: играть в НБА — его мечта, которая усиливается возможностью стать первым датчанином в сильнейшей лиге мира. Мечта ведёт его по жизни, заставляет работать над собой. Надеюсь, этот фактор поможет ЦСКА. Если же в какой-то момент ему поступит серьёзное предложение из-за океана, мы его отпустим, и дело не только в контрактных опциях. Не хочется становиться на пути человека к его главной цели. Да и клуб останется в прибыли — финансовой.

Самый дикий слух про ЦСКА в это межсезонье? Отъезд Дэниела Хэкетта в «Партизан»? Часто дикими получаются не столько слухи, сколько их интерпретация. Пример: нам «пророчат» Кевина Пантера. Через несколько дней он подписывает контракт с тем же «Партизаном». В прессе пишут: Пантер предпочел «Партизан» ЦСКА. Серьёзно? Сколько игроков нам приписывали начиная с Нового года? Полагаю, называлось порядка 20 имён, по факту подтвердились только Марюс Григонис и Алексей Швед. Всё остальное — фейки, вбросы агентов, игра на рынке. У нас физически нет возможности опровергать или комментировать каждый слух, но оттого, что мы его не опровергаем, он не становится правдой», — приводит слова Ватутина «Спорт-экспресс».