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Игрок НБА жёстко высмеял ситуацию с пандемией коронавируса

Игрок НБА жёстко высмеял ситуацию с пандемией коронавируса
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Центровой «Торонто Рэпторс» Крис Буше решил жёстко высмеять пандемию коронавируса в «сториз» своего «инстаграма» .

«Всем, кто хоть как-то контактировал со мной в течение последних 14 дней: вам нужно оставаться дома и обратиться в ближайший центр тестирования.

Мне очень жаль моих друзей, семью и всех, кто находился в непосредственной близости от меня.

У меня были симптомы в течение нескольких дней, и только что всё подтвердилось. Мне поставили диагноз — я чрезвычайно сексуален и здорово выгляжу.

Это очень заразно. И неизлечимо — мне так сказали. Лекарство пока не нашли», — написал Буше в «Инстаграме».

В минувшем сезоне Крис набирал 13,6 очка, 6,7 подбора, 1,1 передачи и 1,9 блок-шота за 24 минуты в среднем за матч. За свой последний сезон по действующему контракту Буше должен заработать около $ 7 млн.

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