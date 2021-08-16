«Не смей так говорить». Бронни Джеймс обиделся на то, что его назвали Леброном-младшим

Бронни Джеймс, сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, выразил недовольство, когда стримерша Коринна Копф назвала его Леброном-младшим.

Коринна назвала юного баскетболиста Леброном-младшим во время стрима GTA 5.



«Не смей больше так говорить», – ответил 16-летний Бронни.

16-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда. У Бронни более 5 млн подписчиков в «Инстаграме» — больше, чем у большинства звёзд НБА, включая таких игроков, как Кемба Уокер, Брэдли Бил, Дирк Новицки, Крис Миддлтон, Кайл Лоури, Карл-Энтони Таунс, Ламаркус Олдридж, Виктор Оладипо и Никола Вучевич.