«Не смей так говорить». Бронни Джеймс обиделся на то, что его назвали Леброном-младшим

Бронни Джеймс, сын суперзвезды НБА Леброна Джеймса, выразил недовольство, когда стримерша Коринна Копф назвала его Леброном-младшим.
Коринна назвала юного баскетболиста Леброном-младшим во время стрима GTA 5.
«Не смей больше так говорить», – ответил 16-летний Бронни.
16-летний Бронни — старший сын Леброна Джеймса от брака с Саванной Бринсон. Леброн планирует играть с сыном в одном клубе НБА через три-четыре года, когда Бронни сможет выставиться на драфт. Сейчас Бронни выступает в калифорнийской школе Сьерра-Каньон. Авторитетный портал NBA Draft Room прогнозирует Бронни выбор под первым номером драфта-2024. Если сын Леброна пойдёт на драфт в 2023 году, то, по предварительным прогнозам, будет выбран в середине первого раунда. У Бронни более 5 млн подписчиков в «Инстаграме» — больше, чем у большинства звёзд НБА, включая таких игроков, как Кемба Уокер, Брэдли Бил, Дирк Новицки, Крис Миддлтон, Кайл Лоури, Карл-Энтони Таунс, Ламаркус Олдридж, Виктор Оладипо и Никола Вучевич.
- 16 августа 2021
-
15:52
-
15:47
-
15:09
-
13:21
-
12:18
-
10:45
-
09:38
-
08:39
-
08:30
-
08:20
-
08:05
- 15 августа 2021
-
23:44
-
22:34
-
20:36
-
18:48
-
17:50
-
16:41
-
14:35
-
14:18
-
12:37
-
11:05
-
10:05
-
09:15
-
00:49
- 14 августа 2021
-
23:59
-
22:58
-
21:46
-
20:45
-
19:50
-
18:40
-
17:55
-
15:24
-
15:12
-
13:57
-
12:10