Энес Кантер выступил с категоричным заявлением по Турции и геноциду армян

Турецкий центровой Энес Кантер, выступающий за клуб НБА «Бостон Селтикс», опубликовал в своем «инстаграме» пост с призывом к справедливости и ответственности за геноцид армян.



«В рамках моего желания отстаивать права человека для всех людей, за последние несколько недель у меня была возможность встретиться с несколькими уважаемыми историками и учёными. Это открыло мне глаза и позволило узнать больше о геноциде армян и столкнуться с моим невежеством.



Система образования в Турции националистическая, предвзятая и игнорирует страдания миллионов людей. В том месте, где я нахожусь сегодня, я разделяю боль миллионов армян.

Я считаю, что Турция должна признать свои прошлые и настоящие преступления. Я также твёрдо верю, что однажды демократия придёт в Турцию и тогда заживут раны миллионов людей, включая армян и другие меньшинства.



Диктатор Эрдоган представляет собой угрозу региональному миру. Как и все другие тираны, он потеряет власть и предстанет перед судом. Он уничтожает демократию и свободы людей.



Как лидер сообщества и образец для подражания я планирую провести на следующей неделе баскетбольный слёт в Лос-Анджелесе для моих армянских братьев и сестёр.



Это первый шаг к построению мира и мостов любви между двумя прекрасными странами. Пора разрушить все стены и открыть друг другу сердца. Это начало света», — написал Кантер в своём «инстаграме».