Экс-игрок ЦСКА Ховард Сент-Рос определился с местом продолжения карьеры

Греческий «Панатинаикос» продлил контракт с лёгким форвардом Ховардом Сент-Росом, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение с кубинским баскетболистом рассчитано до 2023 года.

В составе «Панатинаикоса» в минувшем сезоне Евролиги Сент-Рос принял участие в 32 встречах, набирая 7,2 очка, совершая 2,4 подбора и отдавая 3,7 результативной передачи за игру, реализуя 46,3% двухочковых, 34,8% трёхочковых и 80,9% штрафных бросков.



Напомним, Сент-Рос выступал за ЦСКА во второй части сезона-2019/2020. Ховард покинул армейский клуб в межсезонье. ЦСКА хотел сохранить кубинского баскетболиста, однако не смог сделать это из-за влияния пандемии коронавируса на финансовые возможности клуба. В 10 матчах Евролиги кубинец набирал за армейцев 5,5 очка, 2,5 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру.