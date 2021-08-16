Баскетболистка российского клуба и её жена показали первого ребёнка

Форвард УГМК и «Сиэтла» Брианна Стюарт опубликовала в своём «Инстаграме» фотографию с женой Мартой Ксаргай и новорождённым ребёнком.



«Появление Руби стало лучшей частью 2021 года и одним из лучших моментов в моей жизни. Стать мамой — самое важное из того, что я делала, так что я с нетерпением жду каждого прекрасного и сложного момента в семье из трёх человек», — цитирует Стюарт MSN.

Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Брианны Стюарт.

Стюарт в 2021 году обручилась с испанской баскетболисткой Мартой Ксаргай, выступающей за «Жирону». В июле пара сыграла свадьбу на неформальной церемонии.



Ребёнок родился 9 августа от суррогатной матери.

На Олимпийских играх в Токио Стюарт в составе сборной США завоевала золотую медаль.