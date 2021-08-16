Баскетболистка российского клуба и её жена показали первого ребёнка

Форвард УГМК и «Сиэтла» Брианна Стюарт опубликовала в своём «Инстаграме» фотографию с женой Мартой Ксаргай и новорождённым ребёнком.
«Появление Руби стало лучшей частью 2021 года и одним из лучших моментов в моей жизни. Стать мамой — самое важное из того, что я делала, так что я с нетерпением жду каждого прекрасного и сложного момента в семье из трёх человек», — цитирует Стюарт MSN.
Если у вас не отображается фото, то его можно посмотреть в «инстаграме» Брианны Стюарт.
Стюарт в 2021 году обручилась с испанской баскетболисткой Мартой Ксаргай, выступающей за «Жирону». В июле пара сыграла свадьбу на неформальной церемонии.
Ребёнок родился 9 августа от суррогатной матери.
На Олимпийских играх в Токио Стюарт в составе сборной США завоевала золотую медаль.
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