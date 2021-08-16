Марк Кьюбан всколыхнул рынок криптовалют одним твитом
Поделиться
Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поддержал криптовалюту Dogecoin, что позволило ей серьёзно вырасти в цене.
«Очень важная деталь о DOGE, которую часто упускают — несовершенство и простота этой монеты и есть её сильнейшие стороны. Использовать монету можно только для двух вещей: потратить или держать. Это просто для понимания. И DOGE дёшево купить, что позволяет присоединиться к этому сообществу кому угодно», — написал Марк Кьюбан в своём «твиттере».
На фоне твита Кьюбана и поддержки этих слов со стороны Илона Маска стоимость Dogecoin выросла на 16 процентов.
Примечательно, что «Даллас» стал первым клубом НБА, который начал принимать Dogecoin к оплате. За эту криптовалюту можно купить билеты на игры, мерч и еду.
Комментарии
- 16 августа 2021
-
22:49
-
22:00
-
21:04
-
19:50
-
18:55
-
17:26
-
15:52
-
15:47
-
15:09
-
13:21
-
12:18
-
10:45
-
09:38
-
08:39
-
08:30
-
08:20
-
08:05
- 15 августа 2021
-
23:44
-
22:34
-
20:36
-
18:48
-
17:50
-
16:41
-
14:35
-
14:18
-
12:37
-
11:05
-
10:05
-
09:15
-
00:49
- 14 августа 2021
-
23:59
-
22:58
-
21:46
-
20:45
-
19:50
Партнерский контент