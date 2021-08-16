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Марк Кьюбан всколыхнул рынок криптовалют одним твитом

Марк Кьюбан всколыхнул рынок криптовалют одним твитом
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Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан поддержал криптовалюту Dogecoin, что позволило ей серьёзно вырасти в цене.

«Очень важная деталь о DOGE, которую часто упускают — несовершенство и простота этой монеты и есть её сильнейшие стороны. Использовать монету можно только для двух вещей: потратить или держать. Это просто для понимания. И DOGE дёшево купить, что позволяет присоединиться к этому сообществу кому угодно», — написал Марк Кьюбан в своём «твиттере».

На фоне твита Кьюбана и поддержки этих слов со стороны Илона Маска стоимость Dogecoin выросла на 16 процентов.

Примечательно, что «Даллас» стал первым клубом НБА, который начал принимать Dogecoin к оплате. За эту криптовалюту можно купить билеты на игры, мерч и еду.

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