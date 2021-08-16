Гомельский одним словом отреагировал на информацию о возможном громком трансфере ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский ответил на вопрос о возможном громком трансфере ЦСКА. Один из пользователей на сайте Гомельского выразил надежду, что новым игроком станет баскетболист уровня Нандо де Коло.

«Если верить словам Ватутина про громкий трансфер, у ЦСКА ещё один богатый спонсор. Очень надеюсь, что из НБА подпишут игрока уровня Нандо», — написал пользователь.

«Увидим», — ответил Гомельский в конференции на своём сайте.

Ранее президент ЦСКА Андрей Ватутин ответил на вопрос о самом диком слухе вокруг команды в межсезонье, высказался о ситуации с защитником Габриэлем Лундбергом, который летом пытался трудоустроиться в НБА, а также допустил возможность нового подписания на рынке НБА.