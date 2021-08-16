Гилберт Аренас назвал лучшего скорера в истории НБА. Это не Майкл Джордан

Бывший баскетболист, а ныне эксперт Гилберт Аренас поделился мнением о форварде «Бруклин Нетс» Кевине Дюранте.
«С точки зрения баскетболиста и фаната, понимающего игру, Кевин Дюрант набирает очки совершенно без усилий. Его нельзя остановить, контролировать или бросить вызов из-за его габаритов и навыков бросков. Он лучший скорер в истории НБА. Поклонники Майкла Джордана могут со мной не согласиться, но если посмотреть только на статистику, то вы увидите подтверждение моего высказывания, хоть я сам и фанат Майкла Джордана», — приводит слова Аренаса Parlons Basket.
В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. «Бруклин» проиграл «Милуоки Бакс» в полуфинале Восточной конференции (3-4).
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