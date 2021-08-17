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Джош Харт получил контракт на $ 38 млн

Джош Харт получил контракт на $ 38 млн
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Атакующий защитник «Нью-Орлеан Пеликанс» Джош Харт продлил контракт с клубом НБА «Нью-Орлеан Пеликанс», сообщает в своём «твиттере» инсайдер Эдриан Войнаровски. По информации источника, в ближайшее время Харт подпишет с клубом трёхлетнее соглашение на $ 38 млн.

Харт выступает в «Нью-Орлеан Пеликанс» с 2019 года. В нынешнее межсезонье «Нью-Орлеан» сделал Джошу квалификационное предложение на $ 5,2 млн.

В минувшем сезоне НБА Харт принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата, набирая в среднем 9,2 очка, совершая 8,0 подборов и отдавая 2,3 результативной передачи за игру.

Баскетболист был выбран на драфте НБА 2017 года «Лос-Анджелес Лейкерс», где провёл первые два сезона карьеры, после чего перешёл в «Пеликанс» в рамках сделки по Энтони Дэвису.

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