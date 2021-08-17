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Джей Джей Редик назвал лучшего игрока НБА

Джей Джей Редик назвал лучшего игрока НБА
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Защитник Джей Джей Редик заявил, что когда форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант здоров, то он является лучшим игроком НБА.

«Когда я играю в гольф с ребятами с Уолл-стрит, то они разговаривают только о баскетболе. Мы часто говорим о том, кто сейчас является лучшим игроком, или какое «Большое трио» опаснее. Мы постоянно это обсуждаем. И постоянно всплывает Дюрант. Когда это происходит, то я говорю: «Его не считаем!». Нельзя брать его в расчёт, потому что никто на планете не может делать то, что делает он. При этом он ещё и очень эффективен.

Если Дюрант будет здоров, то заберёт награду MVP», – цитирует Редика Fadeaway world.

В сезоне-2020/2021 Кевин принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата НБА, набирая в среднем 26,9 очка, 7,1 подбора, 5,5 передачи, 0,7 перехвата и 1,3 блок-шота. «Бруклин» проиграл «Милуоки Бакс» в полуфинале Восточной конференции (3-4).

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